با اجرای طرح جدید توزیع بنزین در سراسراستان کرمان از اول مرداد صف‌های طولانی جایگاه‌ها حذف و راه قاچاق سوخت بسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اعلام کرد:بر اساس برنامه‌ریزی جدید، با حذف کارت‌های عمومی جایگاه‌ها، حدود ۲۷ لیتر بنزین با نرخ پنج هزار تومانی «لایه سوم»، علاوه بر سهمیه‌های قبلی با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، روی کارت سوخت شخصی هر خودرو شارژ خواهد شد.

احمد سالاری‌فر تأکیدکرد: سهمیه اختصاصی مصرف‌کنندگان به هیچ‌وجه کاهش پیدا نمی‌کندو حجم سهمیه دریافتی هر خودرو دقیقاً معادل میزان سهمیه اضطراریِ پیشین است و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه در ساعات ابتدایی روز و حضور در صف‌های طولانی ندارند و می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، بدون دغدغه برای سوخت‌گیری اقدام کنند.

وی شفاف‌سازی و مقابله جدی با پدیده قاچاق سوخت را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و تصریح کرد: با شارژ شدن سهمیه همه خودرو‌ها از طریق کارت شخصی، امکان رصد دقیق هر لیتر بنزین مصرفی و شناسایی محل و خودروی مصرف‌کننده فراهم می‌شود.

سالاری‌فر درباره مهلت استفاده از سهمیه‌ها نیز توضیح داد: سهمیه لایه اول (نرخ ۱۵۰۰ تومانی) تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و شهروندان می‌توانند در بازه زمانی سه‌ماهه از آن استفاده کنند؛ اما سهمیه‌های لایه دوم (نرخ سه هزار تومانی) و لایه سوم (نرخ پنج هزار تومانی) فاقد قابلیت ذخیره‌سازی هستند و در صورت مصرف نکردن تا پایان ماه، از بین خواهد رفت و به ماه آینده منتقل نمی‌شود.