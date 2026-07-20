مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از تدوین «شناسنامه شغلی» برای تمامی کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نیروی کار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سعید بیاری گفت: این اقدام با هدف شناسایی چالش‌ها، پیشگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و صیانت از اشتغال موجود در استان صورت می‌گیر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به تعیین تعهد ۲۴ هزار و ۷۷ فرصت شغلی برای استان فارس در سال جاری، اظهار داشت: «با آغاز اجرای برنامه عملیاتی از حدود یک ماه پیش، تاکنون ۲ هزار و ۸۰ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد ثبت شده است که نشان‌دهنده تحقق حدود ۹ درصد از تعهد سالانه استان است.»

شناسنامه شغلی؛ ابزاری برای صیانت از واحد‌های تولیدی

بیاری با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال‌های موجود در کنار ایجاد فرصت‌های جدید، از طرح تدوین شناسنامه شغلی برای کارگاه‌های فعال با بیش از ۱۰ کارگر خبر داد.

وی افزود: «این شناسنامه با هدف شناسایی دقیق مشکلات، پیشگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و حمایت از استمرار فعالیت آنها تدوین می‌شود. در این راستا، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی باید در زمینه صیانت از این کارگاه‌ها با هم‌افزایی عمل کنند.»

فراخوان برای ارائه طرح‌های اشتغال‌زا توسط دستگاه‌های اجرایی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی خواست تا در مدت یک هفته، طرح‌های ملی و استانی خود را در حوزه ایجاد و توسعه اشتغال به این اداره‌کل ارائه دهند.

وی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی این طرح‌ها، گزارش جامعی جهت ارائه به نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهیه خواهد شد تا با اتخاذ تصمیمات لازم، روند اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی با سرعت بیشتری پیگیری شود.