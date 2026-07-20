باخت هندبالیستهای جوان ایران برابر ژاپن
تیم هندبال جوانان ایران در ششمین دیدار خود در چارچوب مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نتیجه را به ژاپن واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی کشور چین در حال برگزاری است، تیم ملی هندبال جوانان ایران در پنجمین دیدار به مصاف تیم ملی ژاپن رفت.
ملیپوشان جوان هندبال ایران در این مسابقه و در تقابل با تیم عنواندار ۵ دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا، نبرد دشواری را پشت سر گذاشتند. این دیدار که از ابتدا پایاپای دنبال میشد و حتی در نیمه اول ۱۴-۱۴ به اتمام رسیده بود، در نهایت با نتیجه نزدیک ۲۸-۲۷ به سود ژاپنیها تمام شد؛ در حالی که ایران فرصت کسب امتیاز از این بازی را حتی تا لحظات پایانی هم داشت.
گفتنی است؛ تیم ملی هندبال جوانان ایران تا به اینجا ۵ امتیاز از ۵ مسابقه خود کسب کرده و فردا (سهشنبه ۲۹ تیر) در ششمین دیدار خود از ساعت ۰۹:۳۰ صبح به مصاف هند میرود. شاگردان صادقی در صورت برتری مقابل هند صعود خود به دور یک چهارم نهایی را قطعی خواهند کرد.