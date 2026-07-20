اداره کل پست خراسان رضوی، ۶۷ هزار و ۲۰۹ گذرنامه زیارتی و ۳۸ هزار و ۴۱۳ فقره گذرنامه دائمی را از ابتدای امسال تا کنون توزیع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل پست خراسان رضوی گفت: ۶۷ هزار و ۲۰۹ گذرنامه زیارتی از ابتدای امسال تا ۲۹ تیرماه در استان توزیع شده که فقط ۵۴ هزار و ۵۵۱ جلد از این تعداد در تیرماه توزیع شده است.

حسین شریفی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام سفر و پیاده‌ روی اربعین صدور و توزیع گذرنامه دائمی نیز شدت گرفته است چنانکه از ابتدای سال تاکنون ۳۸ هزار و ۴۱۳ فقره و از ابتدای تیرماه تا امروز ۱۵ هزار و ۱۲۹ فقره گذرنامه دائمی توسط پست استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه در تیرماه روزانه به طور متوسط بیش از هزار و ۸۰۰ جلد گذرنامه زیارتی در استان توزیع شده است، گفت: حال آنکه در چهار ماه نخست پارسال ۳۱ هزار و ۹۵۷ فقره گذرنامه زیارتی و ۶۲ هزار و ۷۶۹ گذرنامه دائمی در استان توزیع شد.

مدیرکل پست خراسان رضوی عنوان کرد: زائران هرچه سریع‌ تر برای تمدید یا درخواست صدور گذرنامه اقدام کنند تا برنامه‌ ریزی لازم برای ارائه خدمات بهتر به مردم در شرکت پست انجام شود و درخواست های خود را برای گذرنامه به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند.