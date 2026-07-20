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رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمسعود سمیعی نژاد در سفر به استان لرستان، با تشریح راهبردهای این سازمان برای اجرای تکلیف برنامه هفتم توسعه، از هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد.
سمیعی نژاد با اشاره به اینکه توسعه اکتشافات و توانمندسازی بخش خصوصی از ارکان اصلی این نقشه راه است، افزود: سیاستهای جدید ایمیدرو بر مبنای شورای تحول بخش معدن تدوین شده و بر این اساس، عملیات اکتشاف در سراسر کشور با اولویت نقشههای مقیاس یکپنجاههزارم و نفوذ به اعماق بیشتر زمین در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: راهبرد اصلی ایمیدرو پس از شناسایی و اکتشاف ذخایر، واگذاری تدریجی پهنهها به بخش خصوصی است تا با مشارکت فعالان این حوزه، روند بهرهبرداری و سرمایهگذاری شتاب گیرد.
سمیعی نزاد همچنین افزود: مطالعات اکتشافی انجام شده توسط سازمان به عنوان بستههای سرمایهگذاری در اختیار بخش غیردولتی قرار خواهد گرفت.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره تسهیل فرآیند نوسازی ماشینآلات معدنی گفت: با افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، ظرفیت جدیدی برای ارائه ضمانتنامههای بانکی به فعالان خصوصی ایجاد شده است تا ضمن رفع موانع مالی، زمینه نوسازی ناوگان استخراج و بهرهبرداری فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیرههای ارزش در صنایع معدنی گفت: بستههای متنوع سرمایهگذاری برای بخش داخلی تدوین شده و در صورت نیاز، زمینه برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیز مهیا خواهد شد.
سمیعینژاد با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت مس در اقتصاد کشور افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ارتقای ظرفیت تولید کاتد مس کشور به ۸۰۰ هزار تن در سال هدفگذاری شده است.
وی گفت: تحقق این مهم در کنار توسعه اکتشافات و تکمیل زنجیره ارزش، نقش بسزایی در افزایش تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بازدید از فولاد ازنا گفت: فولاد ازنا طی ۱۴ ماه آینده وارد مدار تولید میشود
سمیعی نژاد افزود: برای اجرای این طرح که ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق فولادی تولید میکند ۴۰ همت سرمایه گذاری شده است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل این طرح هفت همت اعتبار نیاز است، افزود: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم فراهم میشود.