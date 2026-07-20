معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رونمایی سامانه یکپارچه و سکومحور خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضائی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رونمایی سامانه یکپارچه و سکومحور خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضائی خبر داد.

معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با این طرح، مراجعات حضوری حذف شده و شهروندان با دسترسی ۲۴ ساعته، احراز هویت رسمی، امضای الکترونیک و پرداخت از طریق درگاه‌های رسمی، خدمات قضائی را دریافت می‌کنند.

آقایی افزود: هموطنان می‌توانند از طریق وبگاه my.kdke.ir یا بخش «خدمات نوین قضائی» در عدل ایران از این خدمات استفاده کنند.