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معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رونمایی سامانه یکپارچه و سکومحور خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضائی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از رونمایی سامانه یکپارچه و سکومحور خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضائی خبر داد.
معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با این طرح، مراجعات حضوری حذف شده و شهروندان با دسترسی ۲۴ ساعته، احراز هویت رسمی، امضای الکترونیک و پرداخت از طریق درگاههای رسمی، خدمات قضائی را دریافت میکنند.
آقایی افزود: هموطنان میتوانند از طریق وبگاه my.kdke.ir یا بخش «خدمات نوین قضائی» در عدل ایران از این خدمات استفاده کنند.