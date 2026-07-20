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در سه ماهه نخست سال جاری، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تُن کالا از مبادی خراسان جنوبی به سایر نقاط کشور حمل شد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، در مجموع یک میلیون و ۸۰۱ هزار و ۱۹۲ تُن کالا از خراسان جنوبی به سایر نقاط کشور جابهجا شد است.
مزیدی افزود: همچنین در این مدت، مجموع کالاهای جابهجا شده درون استان ۵۷۶ هزار و ۳۸۲ تُن و کالای جابجا شده برون استانی یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۱۰ است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: تعداد بارنامههای صادره در این مدت ۹۷ هزار و ۵۶۲ فقره بوده است.
وی عمده کالاهای حملشده را سیمان کیسهای، آهن اسفنجی، زغالسنگ، کنسانتره سنگآهن و سیمان فلهای عنوان کرد و گفت: این کالاها به استانهای تهران، سمنان، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و خراسان رضوی (مشهد) حمل شده است.
مزیدی با بیان اینکه ۱۲۹ شرکت باربری در استان فعال هستند افزود: ۱۱هزار و ۱۴۹ راننده کالاهای اعلام شده را به مقاصد مختلف در سطح کشور حمل کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ناوگان باری استان توانسته حجم قابل توجهی از بارهای سنگین و ضروری کشور را به موقع منتقل کند، تاکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی خودروها و آموزشهای ایمنی، از اولویتهای اداره کل برای کاهش حوادث و تضمین حمل سالم کالاها بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی افزود: تلاش شبانهروزی رانندگان، شرکتهای حمل و نقل باری و حمایتهای سازمانی، نقش کلیدی در توسعه اقتصاد استان و تأمین نیازهای بازار داخلی دارد.