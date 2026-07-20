به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسماعیل اللهیاری اظهار کرد: استفاده از ارقام هیبرید و مدیریت علمی مزارع، ضمن افزایش بهره‌وری، تولید این محصول را در شرایط کم‌آبی و تنش‌های اقلیمی پایدار کرده است.

وی افزود: با وجود محدودیت منابع آبی و فشار‌های اقلیمی، اجرای مدیریت صحیح مزرعه، اصلاح الگوی مصرف آب و استفاده از ارقام اصلاح‌شده، مانع افت عملکرد کمی و کیفی مزارع آفتابگردان شده است.

وی با اشاره به جایگزینی ارقام هیبرید «T۶»، «S۳۰۰» و «S۴۰۰» به جای ارقام بومی افزود: عملکرد این ارقام به بیش از چهار تُن در هکتار رسیده و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید ایفا کرده است.

الهیاری توسعه کشت آفتابگردان آجیلی را یکی از محور‌های درآمدزایی کشاورزان مرند دانست و گفت: استقبال بازار از این محصول و مزیت‌های نسبی منطقه، زمینه گسترش سطح زیر کشت و افزایش ارزش افزوده تولید را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه خدمات آموزشی و ترویجی کارشناسان جهاد کشاورزی تا پایان فصل برداشت ادامه دارد، افزود: برداشت محصول از نیمه مرداد آغاز شده و تا شهریورماه با نظارت کارشناسان ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی مرند نیز با اشاره به مزیت‌های ارقام هیبرید گفت: ارقام بومی به دلیل حساسیت به خوابیدگی، شکستگی ساقه، پوکی دانه و بیماری‌های قارچی، توجیه اقتصادی خود را از دست داده بودند.

مریم فرزانیان افزود: ارقام هیبرید با برخورداری از ویژگی‌های ژنتیکی برتر، دوره رشد کوتاه‌تر، مقاومت بیشتر در برابر تنش‌های محیطی و بازارپسندی بالاتر، زمینه تغییر الگوی کشت از روش‌های سنتی به تولید بهره‌ور را فراهم کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار هکتار از اراضی مرند زیر کشت آفتابگردان قرار دارد،گفت: نزدیک به ۸۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول اشتغال دارند.