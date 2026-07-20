بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پتروشیمی جم
معاون اجرایی رئیسجمهور به همراه وزیر نیرو امروز از پتروشیمی جم در عسلویه بازدید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدجعفر قائمپناه امروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود به همراه وزیر نیرو از مناطق جنوب کشور که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن قرار گرفته است و از پتروشیمی جم در عسلویه بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید گفت: پتروشیمی جم به عنوان یکی از مهمترین صنایع پتروشیمی کشور، منطقه و حتی دنیا از جمله تأسیسات صنعت نفت است که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن قرار گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه پتروشیمی جم خوراک چندین مجتمع پتروشیمی را تأمین میکند، افزود: از همان روزهای نخست پس از مهار آتش حمله دشمن، عملیات بازسازی این پتروشیمی برای بازگشت هرچه سریعتر به چرخه تولید آغاز شده است.