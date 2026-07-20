به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کورش زارعی دبیر همایش، گفت: در این دوره سعی کردیم مانند هر سال از لحاظ شیوه‌های اجرایی متنوع باشیم. در این دوره دبیرخانه جشنواره به انتخاب ۱۳ اثر رسید که این ۱۳ اثر متشکل از نمایش عروسکی، تعزیه، نقالی و ... هستند که در عمود‌های ۱۶۰، ۸۴۰، ۹۷۴، ۱۱-۲۰، ۷۵۰، ۳۲۰، ۷۴۳ برای زائران اجرا می‌شوند. علاوه بر این موارد موکب سیاری نیز در نظر گرفته شده است که در یک کامیون به صورت سیار در آن اجرای نمایش شکل می‌گیرد. خوشحالم که امثال آقای اتابک نادری و مهدی شفیعی، مدیرکل هنر‌های نمایشی و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار ما در این دوره هستند و همچنین آقای اعلمی مدیر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری در این دوره از ما حمایت می‌کنند. این عزیزان در این دوره به کمک حوزه هنری آمده‌اند، زیرا حوزه هنری به تنهایی نمی‌توانست از پس هزینه‌ها بر بیاید. زیرا جابه‌جایی و هزینه رفت و آمد گروه‌ها بسیار سنگین است.

وی افزود: سعی می‌کنیم که برای جاماندگان مسیر اربعین در پیاده‌روی زائران اجرای برنامه داشته باشیم.

زارعی در پاسخ به پرسشی درمورد مشکلات مالی گروه‌ها در ادوار گذشته، تصریح کرد: مشکلات مالی در رویداد‌های هنری همیشه وجود داشته است، امسال هم مانند سال‌های گذشته گروه‌ها دستمزدی دریافت نمی‌کنند و نذر فرهنگی را انجام می‌دهند. امثال قصد داریم ورای ادوار گذشته که موفق به این موضوع نمی‌شدیم، اختتامیه‌ای در ماه شهریور برگزار کنیم و از هنرمندان حاضر تجلیل خواهیم کرد. این موضوع در کل یک نذر فرهنگی است و ما میهمان دوستان عراقی هستیم. به نقل از رهبر شهید انقلاب «ما هستیم که میهمان عراقی‌ها هستیم». امسال شعار پیاده‌روی اربعین، حدیث امام حسین (ع) است که «کسی مانند من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند». جمله‌ای که در واپسین سخنرانی‌های رهبر شهید بیان شد.

وی درباره حضور گروه‌های خارجی در این دوره از رویداد، توضیح داد که در این دوره گروه‌های خارجی حضور ندارند.

دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین درباره کیفیت آثار حاضر در جشنواره و نبود آثار مطرح‌تر تصریح کرد: در مورد کیفیت آثار جشنواره ما سعی کردیم که آثار را مورد بازبینی قرار بدهیم. ورای مسائل مالی اگر گروهی و اثری قابل توجه باشد، ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که آن اثر را با خود همراه و بستری برای اجرای آن مهیا کنیم.

وی همچنین به حضور و اجرای آثاری در این رویداد درباره حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا به کشورمان اشاره کرد.

سید مصطفی موتورچی دبیر اجرایی این رویداد، نیز درباره آثار تولید شده با موضوع درگذشت رهبر شهید، عنوان کرد: یک سه‌گانه تولید شده است که یکی از آنها در مورد سوگ رهبر شهید است و آثار دیگر این مجموعه نیز به رذالت‌های رژیم صهیونسیتی می‌پردازد. شعار همایش، مبنای ما برای انتخاب آثار بوده است.

این همایش از ۴ مرداد آغاز می‌شود و تا ۱۰ مرداد ادامه دارد.