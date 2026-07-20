به گزارش خبرگزاری صداوسیما یاسر فلاح با اشاره به مصوبه مجمع عمومی جمعیت هلال‌احمر درباره واگذاری ۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور (زهلال) به خانواده بزرگ هلال‌احمر، گفت: در مرحله نخست، اطلاعات افراد واجد شرایط از سراسر کشور دریافت و تجمیع شد؛ اکنون این اطلاعات برای بررسی، راستی‌آزمایی و تطبیق با ضوابط طرح، در اختیار مشاور عرضه قرار دارد.

وی افزود: پس از پایان فرآیند بررسی و احراز شرایط مشمولان، سهام ترجیحی به افراد واجد شرایط تخصیص یافته و مطابق ضوابط بازار سرمایه، در سبد دارایی بورسی آنان ثبت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ایران با بیان اینکه مشمولان این طرح کارکنان، بازنشستگان و امدادگرانی هستند که حداقل یک سال سابقه بیمه و رابطه استخدامی‌با هر یک از بخش‌های جمعیت هلال‌احمر داشته‌اند، گفت: هدف از اجرای این طرح، گسترش فرهنگ سهامداری، افزایش مشارکت خانواده بزرگ هلال‌احمر در بازار سرمایه و بهره‌مندی آنان از منافع یکی از شرکت‌های اقتصادی این مجموعه است.

فلاح با اشاره به اهمیت عرضه اولیه زهلال تصریح کرد: ورود شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور به بازار سرمایه، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی جمعیت هلال‌احمر به شمار می‌رود، برای نخستین بار، یکی از شرکت‌های اقتصادی این مجموعه با حضور در بازار سرمایه، ضمن ارتقای شفافیت، انضباط مالی و حاکمیت شرکتی، امکان مشارکت خانواده بزرگ هلال‌احمر و عموم سرمایه‌گذاران در مالکیت و منافع این شرکت را فراهم می‌کند.

یاسر فلاح از تمامی‌کارکنان، بازنشستگان و امدادگران مشمول این طرح که تاکنون در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند، خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در «سامانه سجام» تکمیل فرآیند احراز هویت و دریافت کد بورسی اقدام کنند تا در زمان ثبت سهام، امکان درج آن در سبد دارایی بورسی‌شان فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر گفت: پس از اتمام بررسی اطلاعات توسط مشاور عرضه و نهایی شدن فهرست مشمولان، مراحل تخصیص و ثبت سهام انجام شده و زمان‌بندی و جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.