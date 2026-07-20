رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و مستندسازی ستاد اربعین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای اربعین برای تبیین مسائل روز، گفت: مهم‌ترین هدف سند راهبردی رسانه اربعین، پیوند هوشمندانه مفاهیم و معارف اربعین با نیاز‌ها و مسائل روز جامعه، به دور از نگاه شعاری و کلیشه‌ای است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شیخ‌اکبری در نشست یاوران رسانه‌ای اربعین با اشاره به تدوین سند جامع رسانه اربعین افزود: یکی از محور‌های اصلی این سند، موضوع ایستادگی در برابر ظلم، هم‌عهدی امت اسلامی و پویش رسانه‌ای «باید برخاست» است که با رویکردی عملیاتی برای فعالان رسانه‌ای طراحی شده است.

وی با بیان اینکه اربعین پدیده‌ای چندبعدی با ظرفیت‌های معنوی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی است، افزود: روایت رسانه‌ای از این رویداد باید متناسب با این ابعاد و با حفظ جامعیت آن شکل بگیرد و از تقلیل اربعین به یک موضوع صرفاً مناسکی پرهیز شود.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و مستندسازی ستاد اربعین، محوریت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پیوند محبت، معرفت و پیروی، توجه به زیارت اربعین و سلوک زائران، ظلم‌ستیزی، مسئولیت‌پذیری در برابر ظلم، امام‌محوری، انتظار پویا، امت‌سازی، برادری فراملی، مردم‌پایگی و افق تمدنی اربعین را از مهم‌ترین مؤلفه‌های محتوایی این سند برشمرد.

شیخ‌اکبری با اشاره به اصول روایت رسانه‌ای اربعین گفت: اصالت، صحت و صداقت در روایت، توجه به نقش مردم، نگاه فراملی، ترجمه فرهنگی، صیانت از جایگاه میزبانی مردم عراق، پرهیز از ایرانی‌سازی اربعین، تقویت وحدت و اجتناب از روایت‌های اختلاف‌افکن، از مهم‌ترین اصولی است که در این سند مورد تأکید قرار گرفته است.

وی لایه‌بندی مخاطبان را یکی از بخش‌های مهم این سند دانست و افزود: مخاطبان رسانه اربعین بر اساس نوع نگرش، سابقه حضور در اربعین، گروه‌های سنی، نسبت با رسانه و ملیت دسته‌بندی شده‌اند تا برای هر گروه، محتوای متناسب و اثربخش تولید شود.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و مستندسازی ستاد اربعین درباره پویش «باید برخاست» نیز گفت: معماری محتوایی این پویش بر چهار محور «چه چیزی مانع برخاستن است»، «در برابر چه باید برخاست»، «برای چه باید برخاست» و «چگونه می‌توان برخاست» طراحی شده و تلاش شده است این مفاهیم در قالب‌های متنوع رسانه‌ای و متناسب با فضای شبکه‌های اجتماعی ارائه شود.

وی افزود: در این سند، علاوه بر تبیین راهبرد‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای، اولویت‌های محتوایی، الزامات، باید‌ها و نباید‌ها و چک‌لیست تولید و انتشار محتوا نیز برای خبرنگاران، مستندسازان، برنامه‌سازان و سایر فعالان رسانه‌ای تدوین شده است.

شیخ‌اکبری در پایان با دعوت از فعالان رسانه‌ای برای ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود، اظهار امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، مفاهیم و پیام‌های اربعین در قالب‌هایی نو، مؤثر و متناسباقتضائات روز به مخاطبان داخلی و بین‌المللی منتقل شود.