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همزمان با چهلمین سالگرد شهادت «سیدجعفر آزاد»، احمد پهلوانیان، معاون صدا، با حضور در مجموعه رادیو با «سیدصالح آزاد»، ارزیاب ارشد برنامههای رادیویی و فرزند این شهید والامقام دیدار و بر تداوم مسیر خدمت بر اساس آرمانهای شهدا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار که با همراهی احمدعلی رمضانی، مشاور امور ایثارگران معاونت صدا برگزار شد، معاون صدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدجعفر آزاد، فرزندان شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام و چراغهای هدایت برای خدمت به مردم برشمرد.
پهلوانیان تأکید کرد که مجموعه معاونت صدا همواره خود را مدیون خون شهدا میداند و این تعهد، یک وظیفه سازمانی و اخلاقی در مسیر پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی است.
سیدصالح آزاد، ارزیاب ارشد برنامههای رادیویی و فرزند شهید، در این نشست ضمن قدردانی از اهتمام معاون صدا به مقوله ایثارگری گفت: توجه ویژه مدیریت رادیو به فرهنگ تکریم فرزندان شهدا و ایثارگران، انگیزهبخش و ارزشمند است. این دیدارها مسئولیت ما را در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، سنگینتر از گذشته میکند تا بتوانیم در مسیر شهدا، خدمتگزاران شایستهای برای مردم باشیم.
در پایان این دیدار، معاون صدا با اهدای لوح سپاس از خدمات و تلاشهای سیدصالح آزاد در جایگاه ارزیاب ارشد رادیو تجلیل کرد.
وی همچنین بر تداوم این روند در جهت تکریم خانواده شهدا در مجموعه معاونت صدا تأکید کرد.