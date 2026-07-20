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نخستین سالن تخصصی ورزشهای معلق دانشگاهی کشور با هدف توسعه ورزشهای نوآورانه، ارتقای سلامت و نشاط دانشجویان در دانشگاه تبریز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس دانشگاه تبریز در مراسم افتتاح سالن، این اقدام را نمادی از رویکرد آیندهنگر دانشگاه در توسعه سرمایه انسانی دانست و اظهار کرد: دانشگاه تبریز همواره در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور پیشگام است و امروز نیز با افتتاح نخستین باشگاه تخصصی ورزشهای معلق و نوین در میان دانشگاههای ایران، بار دیگر جایگاه پیشرو خود را در توسعه زیرساختهای نوآورانه به نمایش گذاشته است.
محمدتقی اعلمی با اشاره به اینکه دانشگاه آینده تنها به تولید علم محدود نمیشود افزود: توجه همزمان به سلامت جسم و روان، ارتقای کیفیت زندگی، امید، نشاط و خلاقیت دانشگاهیان، لازمه دستیابی به بهرهوری پایدار در نظام آموزش عالی است. سرمایه انسانی زمانی به بالاترین سطح کارآمدی میرسد که در کنار آموزش و پژوهش، در محیطی پویا، سالم و الهامبخش فعالیت کند.
وی راهاندازی این مجموعه را فراتر از افتتاح یک فضای ورزشی توصیف کرد و گفت: این اقدام، سرمایهگذاری بر آینده دانشگاه و گامی در مسیر ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان، توسعه فرهنگ نوآوری، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد ظرفیتهای تازه برای آموزش، پژوهش و کارآفرینی در حوزه علوم ورزشی به شمار میرود.
معاون دانشجویی دانشگاه تبریز نیز در این مراسم با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سرمایه اجتماعی دانشگاهها اظهار کرد: دانشگاه امروز تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه نهادی اجتماعی برای تربیت سرمایه انسانی، تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم محسوب میشود.
محمد عباسزاده افزود: راهاندازی باشگاه ورزشهای معلق و نوین، پاسخی به نیازهای نسل جدید دانشجویان است؛ نسلی که به دنبال تجربههای متفاوت، هیجان کنترلشده، خلاقیت، نشاط و تعامل اجتماعی است.
وی با بیان اینکه ورزشهای نوین از منظر جامعهشناسی ورزش نقش مؤثری در افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت اعتمادبهنفس، مسئولیتپذیری، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارند خاطرنشان کرد: این رشتهها علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی، مهارتهایی همچون تصمیمگیری سریع، مدیریت ریسک، غلبه بر ترس، کار گروهی و تابآوری را در دانشجویان تقویت میکنند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز هم با اشاره به ویژگیهای این مجموعه اظهار داشت: برای نخستین بار در میان دانشگاههای کشور، سالن تخصصی ورزشهای معلق و نوین در دانشگاه تبریز، شهر اولینها، راهاندازی شده است. این مجموعه با هدف توسعه ورزشهای نوآورانه، ارتقای مهارتهای حرکتی، افزایش نشاط دانشجویی و ایجاد بستری علمی برای آموزش و پژوهش طراحی و تجهیز شده است.
سجاد پاشائی با تشریح قابلیتهای ورزشهای معلق افزود: این رشتهها با بهرهگیری از سیستمهای تعلیق، طناب و تجهیزات استاندارد، موجب ارتقای همزمان قدرت، تعادل، انعطافپذیری، چابکی، هماهنگی عصبی ـ عضلانی و کنترل بدن میشوند و امروزه در بسیاری از دانشگاهها و مراکز علمی معتبر جهان به عنوان روشی نوین برای ارتقای آمادگی جسمانی، بازتوانی، پیشگیری از آسیبهای ورزشی و توسعه مهارتهای عملکردی مورد استفاده قرار میگیرند.