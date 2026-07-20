به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در همایش «سروستان» آیین تجلیل از زنان پرچمدار جهاد و خدمت در فرهنگسرای بهمن برگزار شد با تأکید بر ضرورت خودسازی و ظرفیت‌سازی درخصوص بانوان، گفت: اگر بتوانیم مسیری را طی کنیم که در نتیجه آن به یک جریان چندبعدی در مورد بانوان برسیم، جریانی که در آن علاوه بر خودسازی فردی و جمعی، ظرفیت‌هایی ایجاد شود که نتیجه آن در اختیار جامعه قرار گیرد، آنگاه به پیشرفت واقعی دست یافته‌ایم.

شهردار تهران سپس به خلق الگوی سوم زن در انقلاب اسلامی پرداخت و تصریح کرد: کسی باور نمی‌کرد زنی که در نگاه سنتی باید در کنج خانه محبوس می‌شد یا در نگاه غربی به عنوان ویترین از او بهره‌برداری می‌شد، الگوی سومی خلق کند که در اوج عفت و عقلانیت، علاوه بر نقش‌آفرینی در منزل، پیشران جامعه باشد. آنچه شما بانوان به ظهور و بروز رساندید، الگوی سومی است که جامعه جهانی از آن بی‌بهره است؛ هم ضرورت دارد در داخل این الگو را کامل کنیم و هم آن را به عنوان الگوی برتر ترویج کنیم.

شهردار تهران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره الگوی سوم، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب در رابطه با الگوی سوم صحبت می‌کردند و تفاوت آن را با الگوی سنتیِ زنِ محبوس در منزل و بی‌اختیار، و از سوی دیگر زن حاضر در میدان اجتماع، اما بی‌بهره از ظرافت‌های زنانگی بیان می‌کردند، نکاتی بود که برای ما قابل تأمل است. زن انقلاب اسلامی -با آن نگاه معمار کبیر انقلاب که فرمودند مرد از دامن زن به معراج می‌رود- در این ۴۷ سال گوهر وجودش جلاخورده و نقش‌آفرینی می‌کند. یکی از مصادیق آن همین اتفاقات اخیر است که شما در مسیر خدمت به دیگران، شایستگی خود را به ظهور و بروز رساندید.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی یک سیر تکاملی را دنبال می‌کند، افزود: به تعبیر رهبر معظم شهید انقلاب، این مسیر پنج مرحله نهضت، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی دارد. ما در ابتدای مسیر هستیم؛ نهضت تبدیل به نظام شد، اما هنوز به دولت اسلامی نرسیده‌ایم.

زاکانی با نگاهی تاریخی به نقش زنان در دفاع مقدس، گفت: در جنگ هشت‌ساله، به جز موارد محدودی در حوزه پزشکی، بانوان در خط مقدم نبودند، اما واقع امر این است که اگر بانوان نبودند، مردان هم در صحنه نبرد نمی‌توانستند بجنگند و جنگ وابسته به پشتیبانی زنان بود. امروز هم ما در حال جنگ با آمریکا و همه انصار و اعوانش هستیم و آمریکا را شکست داده‌ایم؛ تا حدی که دیگران نیز به زبان آوردند آمریکا در سراشیبی افول است.

شهردار تهران خطاب به بانوان حاضر در همایش گفت: امروز در این جنگ، میدان و خیابان به شما بانوان سپرده شده است. مطابق آمار‌ها حدود هفتاد درصد حاضران در خیابان، بانوان هستند. بعثت مردم امروز بر مدار بانوان و دختران شکل گرفته و امروز مسئولیت بزرگ شما، میدان‌داری‌ای است که در آن اوج شعور و عقلانیت دیده می‌شود.

وی بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اجتماعی و آمادگی شهر تهران به عنوان الگوی مقاومت تأکید کرد و افزود: شما زنان باید به افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کنید. علاوه بر میدان، باید به سمت الگویی برویم که شهرمان مقاوم‌تر شود. گردنه اُحد ایران اسلامی، تهران است؛ اگر الگوی مناسبی در این شهر اجرایی شود، به‌زودی در کل کشور فراگیر خواهد شد. آمادگی ما باعث می‌شود دشمن طمع به کشور نکند و اگر هم تعدی کرد، ضربه سخت‌تری بخورد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، نیز در همایش «سروستان» با اشاره به نقش بانوان در مراسم تشییع «شهید ایران» گفت: میراث «الگوی سوم زن» مهم‌ترین یادگار رهبر شهید برای جامعه زنان است؛ الگویی که با رفع تعارض میان نقش‌های خانوادگی و کنشگری اجتماعی، افق تازه‌ای از نقش‌آفرینی زنان مسلمان ترسیم کرد.

مریم اردبیلی افزود:زنان ایرانی در کنار ملت ایران، تجربه‌ای مشترک از حماسه و بدرقه امام شهید رقم زدند و نقش‌آفرینی آنان در این رویداد تاریخی ماندگار شد.

وی با اشاره به میراث فکری رهبر شهید افزود: یکی از مهم‌ترین ابعاد این میراث، «الگوی سوم زن» است؛ الگویی که تعارض میان مادری، همسری و حضور اجتماعی را از میان برداشت و ظرفیت زنان را برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و تمدنی آشکار کرد.

اردبیلی گفت: رهبر شهید تأکید داشتند اگر میان مسئولیت‌های خانوادگی و فعالیت اجتماعی زنان تعارضی ایجاد شود، وظیفه حاکمیت رفع این تعارض است. همچنین حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را ضرورتی برای پیشرفت کشور می‌دانستند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: زنان تربیت‌یافته انقلاب اسلامی پس از شهادت رهبر شهید، ظرفیت بالای خود را در عرصه‌های خدمت، فعالیت‌های جهادی، محلی و مراسم بدرقه و وداع به نمایش گذاشتند و حضوری مؤثر و گسترده داشتند.

وی با اشاره به خدمات بانوان در ایام جنگ و پس از آن گفت: زنان در کنار خانواده‌های خود ایستادگی کردند و پس از آسیب‌دیدگی حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران نیز گروه‌های جهادی و مردمی برای خدمت‌رسانی وارد میدان شدند.

اردبیلی با تأکید بر حفظ این سرمایه اجتماعی افزود: باید ظرفیت ایجادشده در قالب شبکه‌های مردمی و محله‌ای استمرار یابد و از توان بانوان در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و محلی بهره گرفته شود.