به گزارش خبرگزاری صداوسیما مصطفی هادی‌پور گفت: با انجام نقشه‌برداری‌های دقیق و مطالعات مرمتی انحراف ستون‌های ایوان و همچنین آسیب‌دیدگی دیواره پشتی (در ضلع جنوبی بنا) به صورت رسمی تأیید شد.

وی اظهار داشت: برنامه‌های پایدار و اقدامات حفاظتی تدوین و گزارش‌های مربوط به مطالعات ایزمئو و و مطالعات اضطراری به طور کامل به تهران ارسال شده است.

مدیر شرکت مشاور طرح مطالعاتی و مرمت پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون نیز با تایید فنی انحراف و کمانش ستون‌های این بنا، آسیب‌دیدگی سازه‌ای تیر‌های اصلی و خرپا‌ها بر اثر انفجار‌های ناشی از موج انفجار‌های حمله دشمن به استانداری اصفهان را تایید و اعلام کرد: اگرچه این ستون‌ها در کوتاه‌مدت در معرض خطر فوری ریزش نیستند، اما برای پایداری بلندمدت و مواجهه با خطرات احتمالی آینده، تهیه مدل سازه‌ای دقیق و اجرای عملیات استحکام بخشی با استفاده از روش‌های نوین کم‌تهاجمی ضروری است.

فرامرز پارسی تاکید کرد: اقدامات کوتاه مدت و اضطراری برای رفع خطر در حال انجام است، اما هدف نهایی ما بهره‌گیری از این فرصت برای یک مرمت جامع است که در آن مدل‌سازی دقیق مجموعه، مبنای تصمیم‌گیری برای نحوه مقاوم‌سازی چهار ستون دچار کمانش و سایر آسیب‌های شناسایی شده، قرار گیرد.

به گفته اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ۲۸ بنای تاریخی اصفهان در تجاوزات هوایی دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شدند.