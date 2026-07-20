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وزیر ارتباطات از آغاز اجرای مرکز زیرساختی جدید در اردبیل خبر داد و گفت: با راهاندازی این مرکز و همکاری جمهوری آذربایجان، اردبیل به یکی از کانونهای اصلی ترانزیت داده کشور و مسیر انتقال ترافیک اینترنت ایران به اروپا تبدیل می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نشست پیگیری مصوبات سفر استانی به اردبیل، از آغاز اجرای طرح ایجاد دومین مرکز زیرساختی ارتباطات در استان اردبیل خبر داد و گفت: این مرکز نقش مهمی در توسعه کریدور ترانزیت داده کشور ایفا خواهد کرد.
سید ستار هاشمی با اشاره به توافقات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان، اظهار کرد: راهاندازی این مرکز از امروز وارد مرحله اجرا شده است و با جدیت دنبال خواهد شد.
وی افزود: با اعلام آمادگی طرف آذربایجانی برای همکاری مشترک، امکان انتقال ترافیک داده کشور از مسیر جمهوری آذربایجان به اروپا فراهم میشود که این موضوع میتواند اردبیل را به یکی از مهمترین قطبهای ترانزیت داده کشور تبدیل کند.
وزیر ارتباطات با تأکید بر موقعیت راهبردی استان اردبیل در همجواری با جمهوری آذربایجان، این طرح را گامی مهم در تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی ارتباطات دانست و گفت: اجرای این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت زیرساختهای ارتباطی، زمینهساز توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در استان خواهد بود.
استاندار اردبیل نیز در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت مرزی استان گفت: برنامهریزی شده است تا پایان دولت چهاردهم، اردبیل به عنوان استان آزمایشی (پایلوت) انتقال داده به جمهوری آذربایجان و یکی از محورهای اصلی ترانزیت داده کشور نقشآفرینی کند.