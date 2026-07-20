پخش زنده
امروز: -
برداشت بامیه از مزارع درهشهر استان ایلام آغاز شد؛ این شهرستان؛ امسال با بیست هکتار سطح زیرکشت، یکصد تن محصول برداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امسال یکصد و پنجاه و سه هکتار از زمینهای کشاورزی استان، زیر کشت محصول بامیه رفته است که به گفته مسئولان جهاد کشاورزی، پیش بینی میشود؛ حدود یک هزار و سیصد تن محصول بامیه برداشت و روانه بازارهای مصرف داخل و خارج استان شود؛ سهم شهرستان درهشهر از این میزان سطح زیرکشت، بیست هکتار با تولید یکصد تن محصول است.
کانون اصلی تولید بامیه در شهرستان درهشهر، روستای وحدت آباد است.
نقش بانوان روستا در کاشت و برداشت این محصول، بسیار پررنگ است؛ زنان مولدی که با همت و تلاشی ستودنی به سفره خود و مردم استان، رونق بخشیدهاند.