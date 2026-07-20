به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب «صلح و جنگ» را به وزرای فرهنگ سازمان شانگهای هدیه داد.

این کتاب به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی در مرکز ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است.

کتاب «صلح و جنگ» حاوی عکس‌ها و روایت‌های کودکان شهید میناب، به فاجعه میناب و معرفی دانش آموزان دختر و پسر مدرسه شجره طیبه میناب می‌پردازد.

در نشست وزرای فرهنگ سازمان شانگهای در قرقیزستان علاوه بر سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه که به محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران پرداخت، در متن بیانیه پایانی نیز به این موضوع اشاره شد که همه هیئت‌های شرکت‌کننده آن را امضا کردند.