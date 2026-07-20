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کتاب «صلح و جنگ» با تمرکز بر فاجعه شهادت کودکان مظلوم میناب در بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان شانگهای در قرقیزستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب «صلح و جنگ» را به وزرای فرهنگ سازمان شانگهای هدیه داد.
این کتاب به زبانهای عربی، انگلیسی و فارسی در مرکز ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است.
کتاب «صلح و جنگ» حاوی عکسها و روایتهای کودکان شهید میناب، به فاجعه میناب و معرفی دانش آموزان دختر و پسر مدرسه شجره طیبه میناب میپردازد.
در نشست وزرای فرهنگ سازمان شانگهای در قرقیزستان علاوه بر سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه که به محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران پرداخت، در متن بیانیه پایانی نیز به این موضوع اشاره شد که همه هیئتهای شرکتکننده آن را امضا کردند.
در بخشی از این بیانیه که به امضای تمامی اعضای سازمان شانگهای رسید، آمده است: «اعضا با تاکید بر اینکه توسل به زور غیرقابلقبول است، بر اهمیت بیانیه سازمان همکاری شانگهای درباره توجه به وضعیت پیرامون جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
آنان مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به خانوادههای قربانیان حملات به ایران ابراز داشته و حمایت و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ایران اعلام کردند.
طرفها همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات نظامی علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران، از جمله حملات به مراکز فرهنگی و بشردوستانه و نیز بناها و آثار تاریخی و میراث باستانی این کشور، ابراز کردند.»