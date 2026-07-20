به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، سونا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی با اشاره به رویکردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگران را از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه تعاملات فرهنگی میان کشورها دانست و گفت: روابط پایدار میان کشورها زمانی از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که بر پایه شناخت فرهنگی، همکاری‌های علمی و تعامل نخبگان شکل بگیرد.

در ادامه این نشست، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان مطرح و بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی در این حوزه تأکید کردند.

افزایش شمار فارسی‌آموزان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی قزاقستان، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزش زبان فارسی، توسعه همکاری‌های پژوهشی میان پژوهشگران ایرانی و قزاق، گسترش ترجمه آثار علمی، ادبی و فرهنگی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی مشترک و اجرای سفرهای علمی و فرهنگی به ایران، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

شرکت‌کنندگان همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای برنامه‌های مشترک و استمرار همکاری‌های علمی و فرهنگی اعلام کردند.