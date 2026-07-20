به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، رضا البرزی از مشارکت ارزشمند یکی از خیران نیکوکار خارج از کشور در حمایت از خانواده‌های تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: این همراهی مؤثر، زمینه ارائه خدمات متنوع به ۳۴۵ مددجوی نیازمند استان را در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ فراهم کرده است و بیش از ۶۰ میلیارد ریال، در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین مسکن، اشتغال، درمان، خدمات فرهنگی و حمایت‌های معیشتی هزینه شده و نقش مؤثری در رفع بخشی از نیاز‌های اساسی خانواده‌های تحت حمایت داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه مشارکت خیران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند است، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت نیکوکاران داخل و خارج از کشور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در رفع مشکلات جامعه هدف را فراهم کرده است.

البرزی در پایان ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه، از همه خیران و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی کمیته امداد، در مسیر خدمت‌رسانی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند سهیم شوند.