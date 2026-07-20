حمایت ۶۰ میلیارد ریالی خیر نیکوکار از ۳۴۵ مددجوی البرزی
مدیرکل کمیته امداد استان البرز از تداوم مشارکت خیران نیکوکار در حمایت از خانوادههای نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، رضا البرزی از مشارکت ارزشمند یکی از خیران نیکوکار خارج از کشور در حمایت از خانوادههای تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: این همراهی مؤثر، زمینه ارائه خدمات متنوع به ۳۴۵ مددجوی نیازمند استان را در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ فراهم کرده است و بیش از ۶۰ میلیارد ریال، در حوزههای مختلف از جمله تأمین مسکن، اشتغال، درمان، خدمات فرهنگی و حمایتهای معیشتی هزینه شده و نقش مؤثری در رفع بخشی از نیازهای اساسی خانوادههای تحت حمایت داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه مشارکت خیران، پشتوانهای ارزشمند برای توسعه خدمات حمایتی و توانمندسازی خانوادههای نیازمند است، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت نیکوکاران داخل و خارج از کشور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در رفع مشکلات جامعه هدف را فراهم کرده است.
البرزی در پایان ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه، از همه خیران و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در برنامهها و طرحهای حمایتی کمیته امداد، در مسیر خدمترسانی و توانمندسازی خانوادههای نیازمند سهیم شوند.