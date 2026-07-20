به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا عسکری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: این مأموریت جلوه‌ای از همدلی و خدمت خالصانه است. ارائه خدمات به زوار اباعبدالله با هیچ مأموریت دیگری قابل مقایسه نیست و رسالت خدمت در این رویداد عظیم، رسالتی متفاوت، ارزشمند و افتخارآمیز است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ادامه داد: در شرایط ویژه و حساس کنونی کشور، با اتکا به روحیه جهادی، انسجام و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها آمادگی کامل و مناسبی برای ارائه خدمات سلامت مطلوب به زائران وجود دارد.

وی افزود: اولویت ما استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هر دانشگاه است و اطمینان داریم با مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه بخش‌ها، این مأموریت بزرگ به بهترین شکل به سرانجام خواهد رسید.

عسکری گفت: وزارت بهداشت نیز خود را متعهد می‌داند در تمامی مراحل پشتیبان دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد و تأمین نیاز‌ها و پشتیبانی‌های لازم را با جدیت دنبال کند. هرجا که بر اساس بررسی‌های کارشناسی نیاز به تقویت نیروی انسانی وجود داشته باشد حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی تصریح کرد: در حوزه تجهیزات و امکانات نیز برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که ضمن پشتیبانی از خدمات سلامت در ایام اربعین، بخشی از این ظرفیت‌ها به تقویت زیرساخت‌های درمانی استان‌های میزبان نیز کمک کند.

وی با اشاره به حمایت ویژه از استان‌های مرزی و درگیر اربعین افزود: در توزیع امکانات، تجهیزات و منابع، اولویت با این استان‌ها بوده و تلاش شده است متناسب با گستره مأموریت‌ها، بیشترین حمایت از آنان صورت گیرد.

عسکری همچنین تأکید کرد: جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی تا زمان برگزاری مراسم اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا با هم‌افزایی، تبادل تجربیات و دریافت دیدگاه‌های دانشگاه‌ها، زمینه ارائه هرچه مطلوب‌تر خدمات سلامت فراهم شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، نیرو‌های اورژانس، پشتیبانی و تمامی دست‌اندرکاران حوزه سلامت در برگزاری باشکوه این مراسم گفت: امروز سرمایه اصلی نظام سلامت، نیروی انسانی متعهد، متخصص و جهادی آن است که همواره در بزنگاه‌های حساس خوش درخشیده و با ایثار و مسئولیت‌پذیری خدمت به مردم را در اولویت قرار داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما این است که با همدلی، برنامه‌ریزی منسجم خدمات سلامت در ایام اربعین با بالاترین کیفیت و آمادگی به زائران ارائه شود.