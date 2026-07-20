به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، این اردو که از ۲۹ تیرماه آغاز شده، تا ۱۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت با هدف حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود

ماهان باژنگ، سرمربی تیم ملی ترامپولین بزرگسالان، در حاشیه این اردو گفت: در این مرحله ۳ ورزشکار آقا و ۳ ورزشکار خانم حضور دارند و تمرینات فشرده‌ای را زیر نظر کادر فنی پشت سر می‌گذارند. پس از پایان این اردو، برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوی برون‌مرزی در دستور کار قرار دارد تا سطح آمادگی ورزشکاران را به بالاترین حد ممکن برسانیم

وی با اشاره به افتخارات اخیر این رشته افزود: در چند سال گذشته، ورزشکاران ترامپولین کشورمان موفق به کسب مقام‌های ارزشمند در رقابت‌های آسیایی و همچنین کسب سهمیه المپیک شده‌اند که نشان از رشد و پیشرفت قابل‌توجه این رشته در ایران دارد