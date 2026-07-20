به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم شهریاری اظهار کرد: ساعت ۳ و ۸ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش وقوع آتش‌سوزی در انبار یک شرکت واقع در بلوار مدرس، روبه‌روی کیانشهر، از طریق سامانه ۱۲۵ به ستاد فرماندهی عملیات سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، سه دستگاه خودروی اطفای حریق، یک دستگاه تانکر آبرسان، یک دستگاه خودروی امداد و نجات و یک دستگاه خودروی پیشرو به همراه ۵ راننده و ۱۲ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

شهریاری ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با ارزیابی سریع شرایط و به‌کارگیری روش‌های تخصصی مهار و اطفای حریق، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شعله‌های آتش را مهار کرده و از گسترش آن به سایر بخش‌های انبار و تأسیسات مجاور جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اهواز با تأکید بر اهمیت سرعت عمل، هماهنگی و آمادگی نیرو‌های عملیاتی در مواجهه با حوادث، تصریح کرد: واکنش سریع تیم‌های اعزامی و اجرای صحیح تاکتیک‌های عملیاتی، نقش مؤثری در کنترل این حریق و جلوگیری از توسعه دامنه خسارات ایفا کرد.

وی در پایان بیان داشت: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی و همچنین میزان خسارات وارده، توسط تیم علت یابی سازمان در دست بررسی است.