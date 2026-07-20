به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی پازوکی با بیان اینکه عملیات اطفاء حریق در انبار کارگاه پیمانکار بیمارستان نیایش انجام شد، وقوع هرگونه اصابت یا حمله به این مجموعه را رد کرد.

وی بیان کرد: آتش‌سوزی در انبار کارگاه پیمانکار بیمارستان نیایش خرم‌آباد صورت گرفت که بخش‌هایی از انبار مصرف این طرح مانند لوله‌های پولیکا، یونولیت، پشم شیشه و ...دچار آتش سوزی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان ادامه‌ داد: عملیات اطفاء حریق در این محدوده در حال انجام است و علت حادثه پس از بررسی‌های اولیه به اطلاع می‌رسد.

پازوکی تصریح کرد: مردم به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و اخبار را از طریق رسانه‌های رسمی، دنبال کنند.