معاون وزیر ارتباطات، طرح «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» را از طرح‌های راهبردی دولت چهاردهم دانست و گفت: این طرح با هدف ساماندهی خدمات دولت، کاهش تعدد سامانه‌ها و ارتقای شاخص‌های دولت الکترونیک، می‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی به‌طور قابل توجهی ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نشست معرفی و بررسی وضعیت «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» با تشریح اهداف و برنامه‌های طرح «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» اعلام کرد: اجرای این طرح با ساماندهی خدمات دولت، کاهش پراکندگی سامانه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی، زمینه بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی دولت الکترونیک را فراهم می‌کند.

محمدمحسن صدر در این مراسم، طرح «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» را یکی از پروژه‌های راهبردی و پرچم‌دار دولت چهاردهم در حوزه تحول دیجیتال دانست و گفت: این طرح با هدف ساماندهی خدمات دولت، کاهش تعدد سامانه‌ها، ارتقای شاخص‌های دولت الکترونیک و جلب مشارکت بخش خصوصی طراحی شده و می‌تواند جایگاه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی به‌طور قابل توجهی ارتقا دهد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای توسعه حکمرانی داده‌محور و بهره‌گیری از فناوری در بهبود خدمات عمومی تعریف شده و یکی از ارکان تحقق دولت هوشمند به شمار می‌رود.

بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته برای تحقق دولت هوشمند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت ادامه و تکامل تجربیات گذشته کشور در حوزه دولت الکترونیک است، اظهار کرد: این طرح با اتکا به دستاورد‌های طرحهایی مانند «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و با رفع کاستی‌های موجود، بر اساس استاندارد‌های روز دنیا طراحی شده است.

صدر یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح را ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) حدود ۱۰۱ است و برنامه‌ریزی شده با اجرای این طرح، این جایگاه به شکل محسوسی بهبود یابد. همچنین اجرای این طرح می‌تواند در ارتقای عملکرد کشور در سایر شاخص‌های بین‌المللی از جمله تجارت فرامرزی نیز نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در نشست‌های رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، تعدد سامانه‌های دولتی است. فعالان اقتصادی خواستار کاهش پراکندگی سامانه‌ها و تسهیل دسترسی به خدمات هستند و ساماندهی این وضعیت از مهم‌ترین اهداف طرح زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت محسوب می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: اگرچه طی سال‌های گذشته خدمات دولتی از مراجعه حضوری و پرونده‌های کاغذی فاصله گرفته است، اما ایجاد سامانه‌های متعدد موجب شده کاربران برای دریافت یک خدمت ناچار باشند به سامانه‌های مختلف مراجعه کرده و مدارک خود را بار‌ها بارگذاری کنند. در برخی موارد نیز دریافت یک خدمت مستلزم مراجعه به بیش از ۱۷ دستگاه اجرایی است که این موضوع نارضایتی شهروندان و فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

صدر تصریح کرد: در قالب این طرح، ساماندهی سامانه‌های متعدد، حذف مراجعات غیرضروری، کاهش تکرار بارگذاری مدارک و یکپارچه‌سازی خدمات دنبال می‌شود تا ضمن افزایش رضایت شهروندان، بستر تحقق حکمرانی داده‌محور نیز فراهم شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استان‌ها در اجرای پروژه

وی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: تاکنون حدود ۹۰ هزار نفرساعت کار تخصصی با مشارکت تیم‌های دانشگاهی، علمی و متخصص انجام شده و بیش از ۲۰ هزار صفحه سند تخصصی، فنی و استاندارد برای این طرح تهیه شده است؛ اسنادی که از کیفیت بالایی برخوردار بوده و قابلیت انتقال تجربه به سایر کشور‌ها را نیز دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر بهره‌گیری از توان بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از تأکیدات سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرحهاست تا علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، از توان تخصصی، سرمایه و چابکی شرکت‌های خصوصی نیز بهره‌گیری شود.

صدر خاطرنشان کرد: در مرحله کنونی، فراخوان مشارکت عمومی ـ خصوصی برای اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت منتشر شده است و دستگاه‌های اجرایی در کنار سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت‌های واجد شرایط بخش خصوصی، اجرای این سکوها را بر عهده خواهند داشت.

وی همچنین بر نقش استان‌ها در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: در طراحی زیست‌بوم‌های دیجیتال، توانمندی‌ها و اقتضائات استان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. همان‌گونه که در مرحله تدوین از ظرفیت دانشگاه‌های استان‌ها استفاده شد، در مرحله اجرا نیز تلاش می‌شود شرکت‌های توانمند سراسر کشور در این پروژه مشارکت داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان از برگزاری نشست‌های تخصصی حضوری و مجازی در استان‌های مختلف خبر داد و گفت: این نشست‌ها با هدف تبیین ابعاد طرح، افزایش آگاهی فعالان استانی و جلب مشارکت هرچه بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت برگزار خواهد شد.



نشست معرفی و بررسی وضعیت «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» با حضور محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و محمد حاتمی‌زاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های کشور به‌صورت برخط برگزار شد.