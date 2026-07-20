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در نشست میان دیمیتری پسکوف سفیر بلاروس در تهران، نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس، اعضای اتاق بازرگانی ایران، فعالان گردشگری و تورگردانان، طرفها بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی دو کشور به همکاریهای واقعی در حوزه گردشگری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در این نشست مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: جمهوری اسلامی ایران گردشگری را یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی بینالمللی میداند. ارتقای روابط گردشگری ایران و بلاروس باید با محوریت بخش خصوصی اتفاق بیفتد و دولت نیز زمینههای لازم برای این همکاری را فراهم میکند. بلاروس از کشورهای هدف گردشگری ایران است و از سال ۱۴۰۲ روادید ایران برای اتباع این کشور برداشته شد. شهروندان بلاروس میتوانند بدون نیاز به روادید به ایران سفر کنند.
مسلم شجاعی از پیشنهاد تشکیل کمیته فنی گردشگری میان دو کشور خبر داد و افزود: در بخش خصوصی نمایشگاههای مختلفی برگزار میشود و حضور سفارتخانهها و شرکتهای خارجی در این رویدادها میتواند به توسعه ارتباطات کمک کند. با توجه به برگزاری گردهمایی بزرگ تورگردانان جهان در ایران در چند ماه آینده امیدوارم سفارت بلاروس شرایط حضور شرکتهای گردشگری این کشور در این رویداد را فراهم کند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان ایران و بلاروس گفت: بلاروس کشوری است که در حوزه صادرات کشاورزی، تجارت، صنعت و گردشگری ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما به دلیل نبود پرواز مستقیم و ضعف ارتباطات میان مسئولان و فعالان اقتصادی دو کشور، بخش مهمی از این ظرفیتها تاکنون مغفول مانده است.
سیدمصطفی موسوی افزود: توسعه گردشگری میتواند نهتنها به افزایش سفر میان دو کشور، بلکه به توسعه روابط تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری نیز کمک کند. به همین دلیل باید نگاه به گردشگری در روابط دوجانبه ایران با کشورهای مختلف تغییر کند.
وی با انتقاد از جایگاه کمرنگ گردشگری در کمیسیونهای مشترک اقتصادی ایران با دیگر کشورها اعلام کرد: در بسیاری از مذاکرات مشترک اقتصادی، موضوعاتی مانند صنعت، تجارت و کشاورزی مطرح میشود، اما گردشگری که میتواند زمینهساز بسیاری از همکاریهای دیگر باشد اما کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، یکی از خلأهای موجود در روابط اقتصادی و گردشگری ایران و بلاروس را نبود اتاق مشترک بازرگانی دو کشور عنوان کرد و گفت: دو کشور اتاق مشترک ندارند و راه اندازی این اتاق میتواند نقش مهمی در ارتباط میان بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و فعالان گردشگری دو کشور داشته باشد.
موسوی بر نقش تبلیغات و معرفی متقابل مقاصد گردشگری تأکید کرد و توضیح داد: بسیاری از مردم ایران شناخت کافی از بلاروس ندارند و متقابلاً شهروندان بلاروس نیز با ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران آشنایی محدود دارند که بدون معرفی متقابل، ایجاد بازار گردشگری پایدار دشوار خواهد بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد تشکیل سه کارگروه مشترک میان ایران و بلاروس را مطرح کرد و گفت: یکی از کارگروهها باید موضوع پروازها و نحوه ارتباط میان دو کشور را پیگیری کند، کارگروه دوم به ارتباط آژانسهای گردشگری و طراحی بستههای سفر مشترک اختصاص یابد و کارگروه سوم نیز موضوع گردشگری سلامت و همکاری میان مراکز درمانی و دانشگاهها را دنبال کند.
سفیر بلاروس در تهران نیز گفت: پس از پرواز آزمایشی دو سال قبل توسط هواپیمایی ماهان، اداره هواپیمایی ملی بلاروس همه مجوزهای لازم را برای پرواز مستقیم صادر کرد. شرکتهای هواپیمایی ایرانی میتوانند این مسیر را راهاندازی کنند.
پدیمیتری پسکوف افزود: در سفر رئیسجمهور ایران به مینسک، تفاهمنامه توسعه روابط گردشگری میان دو کشور به امضا رسید و سازمانهای مرتبط در حال اجرای اقداماتی برای فراهم کردن زیرساختهای لازم هستند.
پس از اجرای این تفاهمنامه میتوان انتظار داشت شاهد توسعه واقعی گردشگری میان ایران و بلاروس باشیم.
وی با اشاره به روابط خوب سیاسی و تجاری میان تهران و مینسک، ادامه داد: در تجارت، صنعت و پزشکی تعاملات خوبی میان ایران و بلاروس وجود دارد و گردشگری نیز میتواند به یکی از محورهای مهم روابط دو کشور تبدیل شود.
پسکوف همچنین بر ضرورت ارتباط میان آژانسهای گردشگری دو کشور تأکید کرد و گفت: سندیکاها و فعالان گردشگری باید از این ظرفیت استفاده کنند. حضور در نمایشگاهها و کنگرههای گردشگری میتواند آغاز خوبی برای توسعه همکاریها باشد.
وی با دعوت از تورگردانان ایرانی برای حضور در رویدادهای گردشگری بلاروس، اظهار داشت: در بهار نمایشگاه تخصصی گردشگری در بلاروس برگزار میشود، آمادگی داریم میزبان فعالان گردشگری ایران باشیم.