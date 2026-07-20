به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موکب «مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» که در ایام ماه محرم با بیش از ۱۴۰ شب خدمت‌رسانی مستمر میزبان عزاداران حسینی بود، با پایان این ماه نیز به فعالیت خود پایان نداده و در دهه نخست ماه صفر نیز با همان رویکرد به ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی ادامه می‌دهد.

این موکب با تداوم حضور خود در ایام صفر، بر استمرار خدمت‌رسانی به عاشقان اهل‌بیت (ع) و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و دینی تأکید دارد. مسئولان این مجموعه، ادامه فعالیت موکب را در راستای عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره گسترش حضور مؤثر در عرصه‌های مردمی، به‌ویژه در مساجد، محله‌ها و اجتماعات دینی، ارزیابی می‌کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برنامه‌های موکب در دهه نخست ماه صفر هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۴:۰۰ برگزار می‌شود و مراسم عزاداری نیز از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۱۵ ادامه خواهد داشت.

قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و مرثیه‌سرایی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است و موکب مرکز ملی پاسخگویی همچون ماه محرم، پذیرای عزاداران و علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت (ع) خواهد بود.