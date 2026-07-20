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وزیر دفاع مالزی از برنامه این کشور برای نصب یک سامانه راداری در جزیره لایانگ-لایانگ به منظور تقویت توان نظارتی و دفاعی در دریای چین جنوبی خبر داد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، «محمد خالد نوردین» وزیر دفاع مالزی اعلام کرد نصب این سامانه بخشی از برنامه دولت برای تقویت حضور دفاعی این کشور در جزیره لایانگ-لایانگ و افزایش توان پایش این منطقه راهبردی است.
وی با اشاره به تداخل ادعاهای ارضی چند کشور در دریای چین جنوبی گفت: از منظر امنیتی، مالزی حضور خود را در جزیره لایانگ-لایانگ تقویت کرده است و با استقرار سامانه راداری، توان نظارتی خود را در این منطقه افزایش خواهد داد.
وزیر دفاع مالزی تأکید کرد: این اقدام در راستای مقابله با چالشهای امنیتی در دریای چین جنوبی انجام میشود؛ منطقهای که مالزی، چین، ویتنام و فیلیپین بر بخشهایی از آن ادعاهای همپوشان دارند.
محمد خالد نوردین همچنین با اشاره به اعتراض دیپلماتیک اخیر وزارت امور خارجه مالزی به ادعای یکی از کشورهای همسایه درباره بخشی از قلمرو این کشور گفت: کوالالامپور برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود، هرگونه ادعای ارضی را از طریق مجاری دیپلماتیک پیگیری میکند و اجازه نخواهد داد چنین ادعاهایی بدون پاسخ باقی بماند.
وی افزود: ارائه یادداشتهای اعتراضی میان کشورهای دارای ادعاهای متداخل در دریای چین جنوبی، بخشی از روند دیپلماتیک معمول است و مالزی نیز همواره موضع خود را در دفاع از مرزها و حقوق حاکمیتیاش به طور شفاف اعلام خواهد کرد.
پیشتر نیز وزیر امور خارجه مالزی از ارسال یادداشت رسمی اعتراض به یکی از کشورهای همسایه در واکنش به ادعای مالکیت بر بخشهایی از قلمرو مالزی خبر داده بود.