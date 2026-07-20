به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن اطلاعیه قطعی جریان گاز در سطح شهر اراک بدین شرح است: به اطلاع مشترکان گرامی می‌رساند: با عنایت به انجام عملیات تعمیرات شبکه در سطح شهر اراک، جریان گاز در خیابان مشهد، خیابان سیدالشهدا، خیابان طبرسی، خیابان لعلی و خیابان قنبری درروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۸ قطع خواهد گردید. بر این اساس، از مشترکان محترم گاز طبیعی در مناطق یاد شده تقاضا می‌شود، ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز واحد خود را در تاریخ و ساعات قطع گاز به صورت بسته نگه دارند.