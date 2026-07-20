از هر سه جان‌باخته تصادف‌های درون‌شهری در بوشهر، دو نفر موتورسوار هستند

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: با توجه به آسیب‌پذیری بالای موتورسواران، ارتقای فرهنگ استفاده ایمن از موتورسیکلت یکی از اولویت‌های مهم حوزه ایمنی حمل‌ونقل استان است.