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سرپرست معاونت آموزش حوزههای علمیه خواهران، ضمن بررسی شرایط امنیتی و وضعیت شهرستانهای مناطق جنوب، دستورالعمل برگزاری امتحانات طلاب را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرپرست معاونت آموزش حوزههای علمیه خواهران، با ابلاغ دستورالعملی ویژه، اولویتهای برگزاری امتحانات طلاب در مناطق جنوبی کشور را با توجه به شرایط موجود و ضرورت حفظ امنیت، تعیین و به مدیران مدارس ابلاغ کرد.
وی با اشاره به عدم وجود بستر فنی لازم برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی در حال حاضر، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مقتضی برای تسهیل در فرایند آزمونها تأکید کرد و اولویتهای اجرایی را به شرح زیر اعلام کرد:
۱ ـ برگزاری امتحانات به صورت حضوری در شهرستانهایی که مورد تعرض واقع نشده و شرایط عادی دارند.
۲ ـ جابهجایی مکان آزمون به مکانی امن (در شهرستانهایی که در معرض خطر هستند و با این تدبیر میتوان امنیت را تأمین کرد.)
۳ ـ موافقت مدارس با ثبت غیبت موجه امتحانی طلاب متقاضی
۴ ـ تعویق امتحانات به شهریورماه در شهرهایی که برگزاری آزمون به صورت حضوری امکانپذیر نیست.
مدیران حوزههای علمیه استانهای جنوب کشور ملزم هستند با ارزیابی دقیق وضعیت منطقه خود، بهترین گزینه را برای تداوم فرایند آموزشی طلاب انتخاب و اجرا کنند.