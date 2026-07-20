حسین اسرافیلی شاعر دفاع مقدس با انتشار دو سروده‌ی جدید خود به حملات آمریکا به جنوب کشور واکنش نشان داد.

ای خاک مقدس من ایران، وطنم!

ای خاک مقدس من ایران، وطنم!

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور، جمعی از شاعران در روز‌های گذشته با خوانش و انتشار نوسروده‌های خود به این‌حادثه واکنش نشان دادند.

تازه‌ترین سروده‌های حسین اسرافیلی شاعر دفاع مقدس به شرح زیر است:

ای خون تو در رگان میهن جاری ست

در حنجره‌ها طنین آتشباری ست

حرف از دهن گشاد دشمن باد است

این تنگه، نشان قدرت و بیداری ست‌

ای نام تو با دلیرمردان، همراه‌

ای خون تو از پلید دونان، خونخواهی

ما منتقم خون شهیدان هستیم لاحول ولا قوه الا بالله

برای ایران:‌

ای کشور دانش و دلیران ایران

آوازه به حکمت و به عرفان ایران

از حنجر میدان و خیابان بالاست

آواز بلند و پاک ایران ایران‌

ای خاک مقدس من ایران، وطنم!

جزنام تو و یادتو، حرفی نزنم

شیرتو و شیوه‌ی قلندر مردان

یچیده به خون و رگ و برجان و تنم