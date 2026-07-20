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ادامه بحران در غرب آسیا، علاوه بر تهدید امنیت انرژی و زنجیره تأمین جهانی، میتواند تابآوری و زیرساختهای دیجیتال مالزی را نیز با چالشهای جدی مواجه کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، اندیشکده «مؤسسه پژوهش خزانه» در گزارشی هشدار داد: تداوم بحران در غرب آسیا، علاوه بر تهدید امنیت انرژی و زنجیره تأمین جهانی، میتواند تابآوری و زیرساختهای دیجیتال مالزی را نیز با چالشهای جدی مواجه کند.
این اندیشکده اعلام کرد درگیریها میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران، وابستگی روزافزون مالزی به زیرساختهای دیجیتال بینالمللی را آشکار کرده و خطر اختلال در خدمات حیاتی این کشور را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، حملات اخیر به برخی مراکز داده در غرب آسیا نشان داده است که حتی شرکتهای فعال در جنوب شرق آسیا نیز ممکن است به دلیل وابستگی به این زیرساختها، از پیامدهای جنگ و حملات سایبری متأثر شوند.
مؤسسه پژوهش خزانه با اشاره به گسترش سریع دیجیتالی شدن در مالزی اعلام کرد ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به ۹۸.۳ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه به ۹۹.۶ درصد رسیده است. همچنین بخشهای حیاتی از جمله خدمات دولتی، دفاع، بانکداری، حملونقل، انرژی و بهداشت به شکل گسترده به فناوریهای دیجیتال وابسته شدهاند.
در این گزارش آمده است حدود ۹۹ درصد ترافیک اینترنت بینالمللی مالزی از مسیر کابلهای زیردریایی منتقل میشود و پنج مورد از ۲۹ کابل مورد استفاده این کشور از مسیر دریای سرخ و تنگه هرمز عبور میکنند؛ مناطقی که به دلیل تحولات امنیتی اخیر، از نقاط حساس و آسیبپذیر به شمار میروند.
این اندیشکده هشدار داد هرگونه آسیب به این مسیرها میتواند موجب اختلال در دسترسی به اینترنت، افزایش زمان انتقال دادهها و ایجاد مشکلات برای خدمات دیجیتال در مالزی شود؛ هرچند لزوماً به قطع کامل اینترنت در این کشور منجر نخواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش، با اشاره به افزایش حملات سایبری در درگیریهای نظامی، تأکید شده است که استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، اجرای حملات سایبری را آسانتر کرده و تهدیدهای جدیدی را متوجه زیرساختهای حیاتی کشورها ساخته است.
مؤسسه پژوهش خزانة همچنین با اشاره به تجربه بخش مالی مالزی، بر ضرورت تقویت تابآوری دیجیتال، تنوعبخشی به زیرساختها، کاهش وابستگی به یک ارائهدهنده خدمات، توسعه سامانههای پشتیبان، انجام آزمونهای دورهای و ارتقای مدیریت ریسک سایبری تأکید کرد و این اقدامات را برای حفظ پایداری خدمات حیاتی کشور در شرایط بحران ضروری دانست.