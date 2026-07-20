پیکر مطهر شهید ابراهیم صمدی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسوولان استان امروز تشییع و در بهشت معصومه (س) این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛پیکر پاک این شهید والامقام پس از اقامه نماز توسط حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با حضور اقشار مختلف مردم، همرزمان و خانواده این شهید از مقابل امامزاده سید ابراهیم (ع) به طرف مزار بالا (حضرت معصومه س) تشییع و در قطعه شهدای این مزار آرام گرفت.

مراسم شام غریبان این شهید والامقام، امشب دوشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ و مراسم بزرگداشت شهید نیز روز سه‌شنبه سی‌ام تیرماه از ساعت ۱۶ به مدت یک و نیم ساعت در حسینیه عاشقان ثارالله واقع در بزرگراه ۲۲ بهمن شهر زنجان برگزار خواهد شد.

شهید ابراهیم صمدی، جانباز ۷۰ درصد زنجانی پس از تحمل سال‌ها رنج جانبازی، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه دعوت حق را لبیک گفت و به جمع یاران شهید خود پیوست.