به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دنیای کارشناسان اورژانس، «پایان شیفت» تنها یک اصطلاح اداری است؛ چرا که سوگندِ نجات جان انسان‌ها، مرز زمانی و مکانی نمی‌شناسد. این حقیقتی بود که بختیار احمدی‌فرد، کارشناس اورژانس بوکان، در حادثه‌ای تلخ در جاده مهاباد-بوکان به تصویر کشید.

این کارشناس اورژانس که در ساعت غیرکاری در حال تردد در مسیر مهاباد به بوکان (بعد از روستای عیسی‌کند) بود، با صحنه تصادف شدید دو خودروی سواری و وضعیت نگران‌کننده دو مصدوم مواجه شد. او بدون درنگ و با تکیه بر دانش تخصصی خود، به دل حادثه زد.

بختیار احمدی‌فرد، با ارزیابی سریع صحنه، ضمن انجام اقدامات حیاتی، شخصاً عملیات رهاسازی راننده خودروی سمند را مدیریت کرد. وی در ادامه، با پانسمان، کنترل خونریزی و رگ‌گیری و سرم‌تراپی برای هر دو مصدوم، شرایط را برای انتقال ایمن آنها تثبیت کرد.

در ادامه، با حضور تیم عملیاتی پایگاه اورژانس ۱۱۵ امیرآباد بوکان متشکل از همکاران ارجمند، داود حسامی و فخرالدین آلی، مصدومان تحویل گرفته شده و به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند.

اما این پایانِ رسالت انسانیِ این کارشناس نبود؛ او همراه با مصدومان راهی بیمارستان شد و تا لحظه رسیدن خانواده‌ها و اطمینان از آرامش آنان، در کنار بیماران ماند و آنها را تنها نگذاشت.

این اقدامِ مبتنی بر وجدان بیدار و مسئولیت‌پذیریِ بالا، نشان داد که در خانواده بزرگ اورژانس آذربایجان غربی، خدمت به مردم حتی در لحظات استراحت نیز جریان دارد و برای این فرشتگان سفیدپوش، نجات جان انسان‌ها فراتر از هرگونه وظیفه اداری، یک ارزش والای انسانی است.