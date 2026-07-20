به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: نخستین ایستگاه سنجش کیفیت هوا با هدف پایش دقیق‌تر آلاینده‌های جوی با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در شهر کهک به بهره‌برداری رسید.

مهران حیدری با اشاره به تأثیرپذیری شهر کهک از آلاینده‌های مهاجر شهر قم و گرد و غبار مناطق جنوبی استان در برخی فصول سال، راه‌اندازی ایستگاه سنجش کیفیت هوا در این شهر را ضروری دانست.

وی با اشاره به توسعه شبکه پایش هواشناسی استان گفت: هم‌اکنون ۱۱۴ ایستگاه هواشناسی در سطح استان فعال است که از این تعداد، ۱۴ ایستگاه اقلیم‌شناسی و جاده‌ای بوده و سایر ایستگاه‌ها در قالب سامانه‌های هشدار فعالیت می‌کنند.