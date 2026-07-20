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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همدان از اجرای طرح ملی حامی در تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، آیین تجلیل از برگزیدگان طرحهای تحولی آموزش و پرورش که همزمان با نمایشگاه جابربن حیان در استان برگزار شد.
رضوان حکیم زاده با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف تحقق عدالت آموزشی و جبران فرصتهای ازدسترفته یادگیری، برای دانش آموزانی که در ارزشیابی پایانی نیازمند تلاش بیشتر تشخیص داده شدهاند، اجرا میشود و دانش آموزان میتوانند بدون هیچ هزینهای در کلاسهای جبرانی درسهای فارسی، ریاضی و علوم شرکت کنند تا مهارتهای سواد پایه را به خوبی فراگیرند
وی در ادامه به طرحهای تحولی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: اصلاح روشهای آموزشی و ترویج تدریس فعال، از اولویتهای اصلی ماست و بر اساس رویکردهای نوین یادگیری، استفاده از فناوریهای روز و هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و امروز شاهد تجلی طرحهای خلاقانه برگزیدگان این همایش در استان هستیم
رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در حاشیه این مراسم، از مشارکت گسترده دانش آموزان در جشنواره جابربن حیان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره در مقطع ابتدایی با استقبال ۴۹ درصدی دانش آموزان استان، یعنی حدود ۸۸ هزار نفر، برگزار شد. هدف اصلی، تقویت فعالیتهای پژوهشی و کار گروهی میان دانش آموزان است که در نتیجه، ۶۸ هزار طرح به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و تمامی شرکت کنندگان شایسته تقدیر شناخته شدند