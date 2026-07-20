به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید «کوه گشت» قرار است با کوله باری از تجربیات جدید در کوهستان و طبیعت گردی و قسمت‌های جذاب‌تر میهمان خانه‌های شما علاقمندان به کوهنوردی باشد.

با مردم در کوهستان، گفت‌و‌گو با مردم در دل طبیعت، با همنوردان و عکس‌های ارسالی مخاطبان از طبیعت زیبای ایران، همکلام با همنورد و گفت‌و‌گو با چهره‌های شاخص ورزش‌های کوهستانی، گزارش‌های دریافتی از موضوعات و مشکلات مختلف در طبیعت و کوهستان توسط مخاطبان و پیگیری حل مشکلات کوهنوردان در این برنامه، اکسیژن و با ماجراجویان کوهستان، دانش و فناوری، نکات آموزشی کوهنوردی، دستاورد‌های فناورانه در عرصه ورزش‌های کوهستانی و رویداد‌های روز دنیا، کوله‌گردی و پخش مستند‌های ۲۰ دقیقه‌ای از یک برنامه کوهنوردی، بخش‌های مختلف این فصل از برنامه «کوه گشت» است که برای شما مخاطبان شبکه ورزش تدارک دیده شده است.

راه‌های ارتباطی این برنامه و شماره ارتباطی در فضای مجازی برای ارسال عکس و فیلم ۰۹۰۵۵۰۷۲۶۸۱ و koohgashtTV آماده دریافت نظرات و عکس و فیلم شما علاقمندان به کوهنوردی است.

فصل جدید «کوه گشت» به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی از اول مرداد هر هفته پنجشنبه حوالی ظهر از شبکه ورزش پخش خواهد شد.