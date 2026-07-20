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مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از سنجش سلامت ۹۶ درصد از نوآموزان این استان در راستای اجرای طرح مهر و آمادهسازی برای بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی گفت: تاکنون از مجموع ۱۱ هزار و ۶۸۳ نوآموز در سطح استان، حدود ۹۶ درصد مورد سنجش سلامت قرار گرفتهاند.
وی اضافه کرد: ۱۴ پایگاه سنجش در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند و تا ۱۵ مردادماه آماده پذیرش و انجام ارزیابیهای سلامت و تحصیلی نوآموزان خواهند بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروندههای سلامت، از والدینی که تاکنون جهت سنجش فرزند خود اقدام نکردهاند، درخواست کرد: با هدف توزیع بهموقع کتب درسی و برنامهریزی آموزشی، در اسرع وقت به سامانه
sirat۲.medu.ir مراجعه و نسبت به نوبتدهی و حضور در پایگاههای سنجش اقدام نمایند.