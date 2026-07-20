به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی گفت: تاکنون از مجموع ۱۱ هزار و ۶۸۳ نوآموز در سطح استان، حدود ۹۶ درصد مورد سنجش سلامت قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: ۱۴ پایگاه سنجش در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند و تا ۱۵ مردادماه آماده پذیرش و انجام ارزیابی‌های سلامت و تحصیلی نوآموزان خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پرونده‌های سلامت، از والدینی که تاکنون جهت سنجش فرزند خود اقدام نکرده‌اند، درخواست کرد: با هدف توزیع به‌موقع کتب درسی و برنامه‌ریزی آموزشی، در اسرع وقت به سامانه

sirat۲.medu.ir مراجعه و نسبت به نوبت‌دهی و حضور در پایگاه‌های سنجش اقدام نمایند.