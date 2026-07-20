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امیرسینا بختیاری، ملیپوش وزن منفی ۷۴ کیلوگرم ایران در مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی بر سکوی سوم ایستاد و نشان برنز گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابتهای تکواندو آزاد کره جنوبی امروز، امیرسینا بختیاری، ملیپوش وزن منفی ۷۴ کیلوگرم ایران، پس از پیروزی مقابل نماینده روسیه و سه تکواندوکار از کرهجنوبی، راهی مرحله نیمهنهایی مسابقات شد.
بختیاری در دیدار نیمهنهایی برابر نماینده کرهجنوبی نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز این رقابتها رسید.
ملیپوشان کشورمان برای کسب امتیازهای رده بندی جهانی و ارتقای جایگاه خود در مسیر کسب سهمیه رویدادهای پیشرو حاضر شده اند.