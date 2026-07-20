به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص‌ها در بازار سرمایه برخلاف چند روز معاملاتی قبل به مدار صعودی بازگشتند. شاخص کل بورس در پایان معاملات دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۵۷ هزار واحدی، در سطح ۴ میلیون و ۸۱۳ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن هم با افزایش بیش از ۱۹ هزار واحد به محدوده‌ی یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحد رسید. در نیمه اول بازار کمی عرضه‌ها در بورس افزایش یافت، اما به مرور سرمایه گذاران سهام عرضه شده را خریدند و اکثر سهام مجددا به صف خرید نشست.

بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی داشتیم و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های فلزات اساسی و صندوق‌های سهامی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.

در مجموع ۸۴ درصد بازار معادل حدود ۶۴۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.