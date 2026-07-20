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سازمان حفاظت محیط زیست با هدف افزایش شفافیت و نظارت مردمی، دستورالعمل جدید مشارکت با نهادهای اجتماعی را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛؛ هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت سازمان با نهادهای مردمی» خبر داد.
او تأکید کرد که این سند با هدف ایجاد نظم در سازوکارهای مشارکتی و ارتقای شفافیت در عملکرد سازمان تدوین شده است تا نقش فعالان محیط زیست در تصمیمگیریها تثبیت شود.
کیادلیری با اشاره به ویژگی متمایز این سند، آن را نخستین نمونه تدوین مقررات داخلی یک نهاد دولتی با مشارکت مستقیم ذینفعان دانست. وی اظهار داشت که این دستورالعمل پس از سه مرحله فراخوان عمومی و دریافت نظرات کارشناسان و فعالان محیط زیست، نهایی شده است تا پاسخگوی مطالبات چندینساله تشکلهای مردمنهاد (NGOs) باشد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: «این دستورالعمل با جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی، امکان حضور مؤثر جامعه را در تمامی مراحل تصمیمگیری، اجرا، نظارت و ارزیابی فراهم میکند.» وی هدف از این اقدام را افزایش اثربخشی برنامههای احیا، کاهش هزینههای مدیریت محیط زیست و تقویت پذیرش اجتماعی تصمیمات دانست و از دیگر مزایای آن به بهرهگیری از دانش بومی و ارتقای تابآوری محیطزیستی اشاره کرد.
او همچنین اعلام کرد که برای تضمین کارآمدی، اجرای این دستورالعمل هر شش ماه یکبار با مشارکت ذینفعان ارزیابی خواهد شد.
علاوه بر این، اسناد پشتیبان مربوط به سازمانهای مردمنهاد در مرحله نهایی است و اسناد مربوط به تشکلهای علمی، بخش خصوصی و جوامع محلی نیز بهزودی تدوین و ابلاغ میشود.
در راستای توسعه ظرفیتهای مدیریتی، سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این نیز بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی تأکید کرده بود؛ با این تفاوت که اکنون با ابلاغ این دستورالعمل، چارچوب قانونی و اجرایی مشخصی برای تعامل میان دولت و کنشگران محیط زیستی ایجاد شده است تا از تداخل وظایف و افزایش کارایی در طرحهای حفاظتی جلوگیری شود.