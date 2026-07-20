به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز از برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان با حضور تمام اعضا و قاضی ویژه کمیسیون در تیر امسال خبر داد و گفت: براساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی، کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان یکی از تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران بر حسب‌مورد، تشکیل و درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می کند.



وی گفت: با احراز صلاحیت رسیدگی به پرونده در کمیسیون، به تخلفات واحد‌های تولیدی یا خدماتی در حوزه استاندارد رسیدگی و نسبت به صدور رای بدوی اقدام می‌کند.

جوادی گفت: در دومین جلسه پرونده ۷ واحد تولیدی شامل یک واحد تولید کننده مصنوعات طلا و شش واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و تصمیمات مناسب براساس مقررات مربوطه صادر شد که در مجموع پنج میلیارد ریال جریمه شدند.