جریمه ۷ واحد تولیدی متخلف از موازین استاندارد در البرز
مدیرکل استاندارد استان البرز از برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان و جریمه ۵ میلیارد ریالی واحدهای متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز از برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان با حضور تمام اعضا و قاضی ویژه کمیسیون در تیر امسال خبر داد و گفت: براساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی، کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان یکی از تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران بر حسبمورد، تشکیل و درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع می کند.
وی گفت: با احراز صلاحیت رسیدگی به پرونده در کمیسیون، به تخلفات واحدهای تولیدی یا خدماتی در حوزه استاندارد رسیدگی و نسبت به صدور رای بدوی اقدام میکند.
جوادی گفت: در دومین جلسه پرونده ۷ واحد تولیدی شامل یک واحد تولید کننده مصنوعات طلا و شش واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و تصمیمات مناسب براساس مقررات مربوطه صادر شد که در مجموع پنج میلیارد ریال جریمه شدند.