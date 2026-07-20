با اخذ موافقت قطعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای راه‌ اندازی رشته شنوایی‌ شناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور تبدیل شده است که تمامی رشته‌ های حوزه توانبخشی را در ساختار آموزشی خود دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

دکتر علیرضا گلشن افزود: رشته شنوایی‌ شناسی در مقطع کارشناسی با ظرفیت پذیرش ۱۰ دانشجو برای دو دوره متوالی راه‌ اندازی شده است.

دکتر صادق جعفرزاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئول راه‌ اندازی رشته شنوایی‌ شناسی هم با تشریح اهمیت این رشته در نظام سلامت گفت: شنوایی‌ شناسی یکی از ارکان اصلی خدمات توانبخشی است که سه حوزه مهم غربالگری و پیشگیری، ارزیابی تشخیصی و مداخلات توانبخشی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: متخصصان این رشته طیف گسترده‌ ای از اختلالات شامل کم‌ شنوایی، بیماری‌ های گوش، وزوز گوش، سرگیجه، اختلالات تعادل و مشکلات پردازش شنوایی را در گروه‌ های مختلف سنی از نوزادان تا سالمندان ارزیابی و درمان می‌ کنند.

دکتر جعفرزاده تصریح کرد: با راه‌ اندازی این رشته، چرخه خدمات تشخیصی و توانبخشی شنوایی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تکمیل خواهد شد و در کنار متخصصان گوش، حلق و بینی، خدمات تخصصی همچون تجویز و تنظیم سمعک، تربیت شنوایی، توانبخشی بیماران مبتلا به سرگیجه و وزوز گوش و سایر خدمات تخصصی مرتبط به سبد خدمات دانشگاه افزوده می‌ شود.

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ رشته‌ های شنوایی‌ شناسی و گفتاردرمانی، راه‌ اندازی این رشته زمینه ارتقای همکاری‌ های آموزشی و پژوهشی میان این دو گروه را فراهم می کند و به توسعه آموزش‌ های بین‌ رشته‌ ای در دانشگاه کمک خواهد کرد.