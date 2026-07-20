به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح نهال یارانه دار برای حمایت از توسعه باغات پایه رویشی در زراعی سال ۱۴۰۴ـ۱۴۰۵ در بخش باغبانی شهرستان ارومیه اجرا شد.

بدین منظور؛ اعتبار یارانه نهال سال ۱۴۰۴؛ برای دوازده نفراز باغداران و مراکز تولید این شهرستان که شامل ۳۳۵۵ نهال و ۲۰۰۰۰ پایه رویشی و ۵۷۳۵۸ چشمه پیوندک است اختصاص یافت.

به منظور ترویج استفاده از پایه‌های رویشی و حمایت از توسعه باغات بر روی پایه‌های مذکور؛ پرداخت یارانه به نهال‌های پیوندی که بر روی پایه‌های رویشی تولید شده‌اند و همچنین برای پایه‌های رویشی و پیوندک‌های استحصال شده از باغات مادری تخصیص می‌یابد.

نهال‌های یارانه دار باید دارای شناسه از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و گواهی بهداشت از مدیریت حفظ نباتات استان باشند که در قالب فاکتور فروش با درج مشخصات پایه و رقم در شناسه نهال توسط نهالستان‌های مجوزدار در اختیار بهره بردار قرار گرفته است.



