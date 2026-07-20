رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با تشریح برنامه‌های امسال، از اعزام بیش از ۸ هزار مبلغ و مبلغه، ۱۵۰ مشاور مذهبی، بیش از ۱۰۰ قاری ممتاز و ۷۰ سخنران و مداح برجسته به عراق خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه و شهادت سردار شهید، اربعین امسال با شور و شوق بیشتری برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام حمید احمدی در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به تفاوت‌های برنامه امسال نسبت به سال‌های گذشته اظهار داشت: به لطف خداوند و با وجود همه مشکلات، دوره‌های آموزشی مبلغان برگزار شده و حدود ۸ هزار مبلغ و مبلغه با کمک دستگاه‌ها، نهادها و گروه‌های مردمی آماده اعزام شده‌اند. از روز پنجشنبه گروه‌ها در مرزها، داخل عراق و شهرهای مختلف از جمله سامرا، کاظمین، مسیر راهپیمایی، نجف و کربلا مستقر خواهند شد.



اعزام ۱۵۰ مشاور مذهبی خانوادگی

وی افزود: در حوزه مشاوره مذهبی که سال‌های گذشته نیز مطرح بود، امسال حدود ۱۵۰ نفر از استادان دانشگاه و حوزه که تخصص لازم را دارند، ثبت‌نام کرده‌اند. جلسات آموزشی و توجیهی برای آنان برگزار شده و این گروه نیز در طول سال ارتباط خود را با زائران حفظ خواهند کرد. مربیان کودک، راویان و سایر بخش‌ها نیز آماده اعزام هستند.



نشست‌های علمی با محوریت همبستگی اسلامی

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین از برگزاری نشست‌های علمی با موضوع «فرهیختگان» و میزبانی از علمای اهل سنت و ادیان مختلف در بغداد، نجف و کربلا خبر داد و گفت: نشست «اربعین و همبستگی اسلامی» با همکاری عتبه حسینی و علمای اهل سنت از ایران، عراق و کشورهای دیگر برگزار خواهد شد.



تجلیل از خانواده شهدای مقاومت

احمدی با اشاره به نام‌گذاری اربعین امسال به نام «روز اربعین و مقاومت» تصریح کرد: در کربلا مراسم تجلیل از سردار شهید و شهدای مقاومت در ورزشگاه کربلا با حضور زائران و مهمانانی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود. در جنگ اخیر، حدود ۸۶ شهید از عراق داشته‌ایم که حق بزرگی بر گردن همه ما دارند. طرح تکریم از خانواده‌های این شهدا، موکب‌داران ایرانی و خانواده‌های میزبان نیز در دستور کار قرار دارد.



اعزام نیروهای بین‌المللی و مبلغان مهدوی

وی در ادامه به بخش بین‌الملل اشاره کرد و گفت: اردوهای زبان‌دان به زبان‌های عربی، انگلیسی و سایر زبان‌های مورد تقاضا با هماهنگی معاونت بین‌المللی اعزام خواهند شد. معاونت بین‌المللی مقام معظم رهبری نیز جمعی از استادان دانشگاه را در این حوزه اعزام می‌کند. مبلغان مهدوی نیز با هماهنگی دوستان عراقی و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در بیش از ۲۰ موکب ویژه مهدوی مستقر خواهند شد.



برنامه‌های هنری و رسانه‌ای

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین از اعزام شاعران، هنرمندان، گروه‌های سرود و اجرای نمایش‌های آیینی خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در مرزها، شهرهای عراق و مسیر راهپیمایی اجرا خواهد شد. در داخل کشور نیز راهپیمایی جا ماندگان با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات، سازمان تبلیغات، سپاه پاسداران و شهرداری‌ها در سراسر ایران برگزار می‌شود. امسال جنبه‌های فرهنگی این برنامه‌ها پررنگ‌تر خواهد بود.



بیش از هزار محفل قرآنی در عراق

احمدی با اشاره به برنامه‌های قرآنی گفت: بیش از ۱۰۰ قاری ممتاز کشور اعزام می‌شوند که بخش زیادی از آنان قاریان بین‌المللی هستند و با همکاری دارالقرآن عتبه و شورای عالی قرآن، بیش از هزار محفل قرآنی در عراق برگزار خواهد شد. همچنین ۷۰ سخنران و مداح برجسته کشوری در ۵۰ موکب و مرکز بزرگ با ظرفیت بالای ۲ هزار نفر به سخنرانی و مدیحه‌سرایی خواهند پرداخت.



آغاز برنامه‌ها با دعای کمیل در نجف

وی زمان آغاز برنامه‌ها را روز پنجشنبه با برگزاری دعای ندبه در نجف اشرف اعلام کرد و افزود: پنجشنبه‌شب دعای کمیل، صبح جمعه دعای کمیل و تا ۲۲ صفر برنامه‌ها در عراق ادامه خواهد داشت.



تبیین جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین تفاوت اربعین امسال گفت: روح حماسی برنامه‌ها و همدلی و همبستگی میان مردم ایران و عراق امسال بیشتر خواهد بود. زائرانی که از کشورهای مختلف می‌آیند، با نگاه حماسی به موضوع جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی به این رویداد می‌نگرند. گروه‌های تبیینی در قالب راویان، استادان و مبلغان، جنایات آمریکا علیه مردم مظلوم ایران و دلایل اصلی فشارها بر ایران را تبیین خواهند کرد.



احمدی ادامه داد: با گروه‌های تبار خدمت الحسینیه و حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید هماهنگی‌هایی برای پرداختن به شهدای میناب صورت گرفته است تا این جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار شود. شب شهدا نیز با هماهنگی موکب‌ها و گروه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.



خونخواهی؛ ماندگارترین پیام اربعین

وی تأکید کرد: اساساً حرکت عاشورا و اربعین یک رسانه عاشورایی و بحث خونخواهی است. امسال این خونخواهی به‌طور شدید به آن اضافه خواهد شد و به‌عنوان یک فرهنگ ماندگار باقی خواهد ماند که ما دشمنان را رها نکنیم و همیشه خونخواه آنان باشیم.



مردم، مدیریت سفرها و میدان ها را بر عهده خواهند داشت

احمدی در پایان با اشاره به نگرانی برخی افراد درباره کم‌رنگ شدن حضور در میادین و خیابان‌ها گفت: مردم ما مدیریت خواهند کرد؛ سفرها کوتاه‌تر خواهد شد تا هم میادین خالی نماند و هم از شکوه و عظمت اربعین کاسته نشود. جمع میان این دو مهم است که با هوشیاری مردم شریف ما محقق خواهد شد. اعزام‌ها از میادین انجام می‌شود و در ورود زائران به کشور نیز در اکثر شهرها، میادین و مراکز بقاع متبرکه مراسم استقبال برگزار خواهد شد تا پیوند و امتداد همین جریان در اربعین نیز نشان داده شود.