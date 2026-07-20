به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بانو اشرف الملوک دقیق همدانی، مادر شهیدان نصرت الله و محمدرضا امینی فیل ابادی پس از سال‌ها صبر در فراق فرزندانش دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این مادر شهید امروز در در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

شهید محمدرضا امینی فیل آبادی متولد ۱۳۴۱، در شهرستان اصفهان به عنوان پاسدار در جبهه حضور پیدا کرد و دوم فروردین ۱۳۶۱، در رقابیه شوش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید

همچنین نصرت الله امینی فیل آبادی، متولد ۱۳۳۵، در شهرستان اصفهان به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و یکم اسفند ۱۳۶۰، با سمت فرمانده گروهان لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در تنگه چزابه بر اثر اصابت ترکش شهید شد. مزار این دو شهید در گلستان شهدای اصفهان است.