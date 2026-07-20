پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال آثار در مسابقه عکاسی «کودکان و نوجوانان در تشییع پیکر رهبر شهید» تا ۱۳ مرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه عکاسی «کودکان و نوجوانان در تشییع پیکر رهبر شهید» در دو بخش اصلی «مراسم از نگاه کودکان و نوجوانان» و «کودکان و نوجوانان در مراسم از نگاه بزرگسالان» برگزار شده است.
این مسابقه با هدف بازنمایی جلوههای مشارکت نسلهای مختلف، تقویت نگاه خلاقانه و روایتمحور در عکاسی اجتماعی و آیینی، ایجاد بستری برای مشارکت کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در خلق آثار و همچنین گردآوری مجموعهای از تصاویر ارزشمند برای حفظ و انتقال حافظه فرهنگی و تاریخی، ایام تاریخی تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار شده است.
علاقه مندان می توانند در سه گروه سنی شامل کودکان (۷ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۳ تا ۱۸ سال) و بزرگسالان تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، آثار خود را که با دوربین عکاسی یا تلفن همراه ثبت شدهاند، در قالب فایلهای دیجیتال JPG یا JPEG از طریق پایگاه اینترنتی www.kpf.ir/leader ارسال کنند.