یکصد و چهل و یکمین اجتماع شبانه مردم ولایت‌مدار خوی در حمایت از رهبر معظم انقلاب، نیرو‌های مسلح وخونخواهی رهبر شهید و شهدای دفاع مقدس سوم، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماع شبانه مردم ولایت‌مدار شهرستان خوی در حمایت از رهبر معظم انقلاب، نیرو‌های مسلح و با تأکید بر خونخواهی رهبر شهید و شهدای دفاع مقدس سوم، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در میدان ولیعصر این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آذربایجان غربی، مردم ولایت‌مدار شهرستان خوی شامگاه امروز با حضور پرشور در میدان ولیعصر این شهر، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و بر ادامه راه شهدا و خونخواهی رهبر شهید و شهدای دفاع مقدس سوم تأکید کردند.

در این اجتماع، علی علایی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی که در نخستین ساعات حضور خود در این شهرستان در جمع مردم سخن می‌گفت، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم را مهم‌ترین اولویت مدیریت شهرستان عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم امروز بیش از هر چیز انتظار خدمت، تلاش و حل مشکلات را از مسئولان دارند، اظهار داشت: مدیران باید با پرهیز از حاشیه‌سازی و جناح‌بندی، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گیرند.

فرماندار ویژه خوی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان افزود: با همدلی، وحدت، انسجام و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی خوی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

علایی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیران، نهاد‌ها و مردم برای رفع مشکلات، شتاب‌بخشی به طرح‌های عمرانی و ارتقای خدمات عمومی تأکید کرد و گفت: همه مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند و با روحیه جهادی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان تلاش کنند.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های انقلابی، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب، نیرو‌های مسلح و آرمان‌های شهدا اعلام کردند.